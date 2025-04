Cory Booker carga contra Trump durante 25 horas y bate el récord del discurso más largo en el Senado de EE.UU.

"Me alzo aquí con la intención de alterar el funcionamiento normal del Senado de Estados Unidos tanto tiempo como pueda físicamente", dijo al comienzo de su intervención.

Dijo que "en solo 71 días, el presidente de Estados Unidos ha infligido tanto daño a la seguridad de los estadounidenses" y a los "fundamentos de nuestra democracia", que no cabe sino concluir que "estos no son tiempos normales y no deben ser tratados como tales".