Corte Suprema de Estados Unidos mantiene vigente la política fronteriza de la era Trump que permite expulsar a migrantes

La administración Biden dijo que cumpliría con el fallo, pero pidió una reforma de la política de inmigración.

"Estamos avanzando en nuestros preparativos para administrar la frontera de una manera segura, ordenada y humana cuando el Título 42 finalmente se levante y continuaremos ampliando las vías legales para la inmigración", dijo en un comunicado la Casa Blanca.

"Me alegra ver que la Corte Suprema intervenga para preservarlo, pero necesitamos una solución permanente " , dijo en Twitter.

Solución a largo plazo

Miguel Colmenares, un migrante venezolano que se encuentra en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, dijo: " Me rompe el corazón que tengamos que seguir esperando ".

"No sé qué voy a hacer, no tengo dinero y mi familia me está esperando", explicó el joven de 27 años a la agencia de noticias Reuters.

La política del Título 42 debía expirar originalmente el 21 de diciembre, pero dos días antes de la fecha límite, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, bloqueó su derogación.

La decisión de la corte llegó como respuesta a una apelación de emergencia de algunos estados liderados por republicanos que habían pedido que se mantuviera la política.

El martes, la Corte Suprema votó 5-4 para ampliar la suspensión temporal ordenada por el juez Roberts.