Corte Suprema de EE.UU. autoriza poner fin al Estatus de Protección Temporal a casi 350 mil venezolanos

Sin embargo, Chen argumentó que la cancelación de este beneficio amenazaba con "infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, y que costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica".

"Esta es la acción más grande en la historia moderna de Estados Unidos para despojar a un grupo de no ciudadanos de su estatus de protección", afirmó Ahilan Arulanantham, uno de los abogados demandantes y codirector del Center for Immigration Law and Policy de Estados Unidos.