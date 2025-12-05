Corte de Columbia autoriza el despliegue de la Guardia Nacional solicitado por Trump

El Tribunal de Apelaciones del distrito de Columbia, Estados Unidos, ha retirado temporalmente la orden de una jueza contra el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington, en medio de la campaña del presidente Donald Trump dirigida a reducir el crimen.

La corte ha accedido, de este modo, a la petición de la Administración Trump de anular la decisión de la magistrada Jude Cobb y permitir la movilización de tropas de la Guardia Nacional en la capital estadounidense mientras los jueces del órgano siguen estudiando establecer una suspensión prolongada del despliegue.

Con todo, Cobb ya había puesto su orden en pausa hasta el próximo jueves para dar tiempo a las autoridades federales a recurrir, según ha recogido el portal de noticias The Hill.

En su dictamen, la jueza de distrito determinó que el despliegue que actualmente incluye 2.000 efectivos de la Guardia Nacional por parte del Pentágono para "misiones no militares de disuasión del crimen", así como sus solicitudes de asistencia a tropas de otros estados, excedían la autoridad federal y violaban la ley.

La decisión del Tribunal de Apelaciones ha llegado mientras sigue hospitalizado el único de los dos miembros de la Guardia Nacional, Andrew Wolfe, que sobrevive al tiroteo presuntamente ejecutado por un ciudadano afgano de 29 años la pasada semana en la capital estadounidense y que mató a su compañera, Sarah Beckstrom.

Wolfe, en cambio, "está en proceso de recuperación", según ha afirmado Trump en la red Truth Social este jueves, cuando se ha reunido con su familia en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

PURANOTICIA