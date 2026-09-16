Corea del Sur prevé autorizar por primera vez el uso de pastillas abortivas hasta las nueve semanas de gestación

El Gobierno de Corea del Sur anunció este miércoles planes para autorizar por primera vez el uso de pastillas abortivas, tras alcanzar un principio de acuerdo para permitir su utilización en mujeres con embarazos de hasta nueve semanas. La propuesta, sin embargo, aún debe recibir la aprobación definitiva antes de entrar en vigor.

Los ministerios de Igualdad y Sanidad comunicaron el plan durante una reunión del gabinete, en la que señalaron que el vacío institucional generado tras la decisión del Tribunal Constitucional de 2019 de anular la prohibición del aborto ha generado riesgos para la salud de las mujeres, debido a la ausencia de una regulación específica.

De acuerdo con la propuesta, la incorporación de las pastillas abortivas se realizará de manera gradual. Durante los primeros dos años, los hospitales estarán a cargo de los procesos de prescripción y entrega de los medicamentos.

Posteriormente, el sistema avanzará hacia un modelo en el que los médicos prescribirán los fármacos y las farmacias se encargarán de dispensarlos.

La primera ministra de Corea del Sur, Han Seong Sook, argumentó que algunas mujeres están recurriendo a "métodos peligrosos" para abortar y subrayó que esta situación no puede ser ignorada, según informó la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

"La seguridad es más importante que cualquier otra cosa", ha destacado.

"Debemos idear medidas para ayudar a las mujeres que lo necesiten a recibir tratamiento dentro de un sistema médico seguro, en lugar de tener que depender de métodos no verificados", ha destacado, antes de ahondar en que el Gobierno también tiene en cuenta "las preocupaciones en torno al valor de la vida".

La primera ministra insistió en que la iniciativa tiene como objetivo garantizar la seguridad y proteger la salud de las mujeres, y no promover el aborto.

"Esta medida tiene como fin proteger la salud de la población, no fomentar el aborto. Pedimos que se comprenda plenamente esta intención", ha señalado Han.

El anuncio se produce después de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, impulsara una iniciativa para estudiar mecanismos que permitan a las mujeres acceder a estas píldoras de forma segura, en un contexto marcado por la falta de un marco regulatorio tras la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional en 2019.

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