Ascienden a 16 los muertos tras derrumbe de edificio sobre tiendas de campaña en Gaza

A 16 aumentó el número de fallecidos por el derrumbe de un edificio residencial en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, que albergaba a personas desplazadas y que terminó cayendo sobre varias tiendas de campaña instaladas en una calle.

El Ministerio de Sanidad gazatí informó en un comunicado de que "el colapso de un edificio residencial dañado ha causado la muerte de 16 personas y heridas a más de 25". Decenas de personas continúan desaparecidas en el lugar, donde los equipos de rescate de Protección Civil trabajan en la búsqueda de supervivientes entre los escombros.

La propia Protección Civil lamentó el "doloroso y trágico incidente" y explicó que decenas de desplazados se encontraban en el inmueble después de "verse forzados a vivir allí a causa de la agresión israelí". "Protegían a sus hijos entre los muros y columnas agrietadas", ha lamentado, en referencia a los daños que el edificio había sufrido previamente como consecuencia de los ataques de Israel.

El inmueble, de seis plantas y conocido como "Edificio de la felicidad", acogía a "cerca de un centenar de personas" que vivían en "decenas de tiendas de campaña". "La mitad de ellas eran niños inocentes con sus padres y madres. Ahora están bajo los escombros", ha señalado Protección Civil en un comunicado difundido a través de redes sociales.

"Esta tragedia nos recuerda una vez más a los miles de mártires que perdieron la vida como consecuencia de los ataques israelíes contra edificios y viviendas, así como a los miles que permanecen desaparecidos bajo los escombros, sin posibilidad de ser rescatados debido a la intransigencia de la ocupación y a su negativa a permitir la entrada del equipo, la maquinaria, las excavadoras y las palas mecánicas necesarios para hacer frente a estos trágicos sucesos", ha subrayado.

En este contexto, Protección Civil ha advertido del riesgo de nuevos derrumbes en otros edificios que resultaron dañados durante los ataques israelíes. Asimismo, ha insistido en la necesidad de permitir la entrada de equipamiento y maquinaria destinados a las labores de búsqueda y rescate, especialmente ante los "desastres" que podrían producirse con la llegada del invierno y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

Por su parte, la oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha señalado que el derrumbe "ahonda la catástrofe humanitaria" en Gaza. "Hacemos totalmente responsables a la ocupación y a la comunidad internacional", ha remarcado, al tiempo que ha acusado a Israel de "obstruir de forma deliberada las operaciones de rescate" al impedir la entrada de equipamiento.

"Las víctimas de esta tragedia se suman a los más de 8.500 desaparecidos bajo los escombros en varias gobernaciones de la Franja de Gaza, siendo urgente una intervención para rescatarlas", ha dicho la oficina, que también ha insistido en el riesgo que enfrentan "miles" de edificios dañados por la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

PURANOTICIA