Caída de helicóptero de prensa deja al menos tres muertos mientras cubría un fatal accidente de autobús en Los Ángeles

Al menos tres personas han fallecido y una permanece hospitalizada en Los Ángeles, Estados Unidos, tras la caída de un helicóptero de prensa que realizaba una cobertura informativa para las filiales locales de las cadenas NBC y Telemundo.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó de que cuatro personas fueron atendidas por los servicios de emergencia, que "han confirmado la muerte de tres de ellos en el lugar de los hechos". "Un paciente ha sido trasladado a un hospital local en estado desconocido", ha agregado en un breve comunicado.

El organismo detalló que el incendio provocado por el impacto del helicóptero, ocurrido "entre dos edificios comerciales" del distrito de Chatworth, en el noroeste de la ciudad, ya ha sido "extinguido por completo" tras el despliegue de 56 bomberos.

Asimismo, el Departamento señaló que el siniestro "ha causado daños a cuatro vehículos y dos contenedores", sin que se hayan registrado daños en otras infraestructuras.

"La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés)y la Administración Federal de Aviación (FAA) se encargarán de la investigación", anota el Departamento de Bomberos.

Poco después, el responsable de relaciones públicas del Departamento, Brandon Silverman, compareció ante los medios y afirmó que "el helicóptero ha quedado prácticamente destrozado".

"Tendremos que revisar los restos para determinar cuántas víctimas había a bordo e identificar la aeronave; ni siquiera pudimos ver la cola", ha agregado, según ha recogido NBC4, la filial de NBC.

Por su parte, NBC4 y Telemundo 52, la cadena de Telemundo para Los Ángeles, emitieron un comunicado conjunto en el que se mostraron "profundamente entristecidos" por el "accidente mortal" sufrido por el helicóptero. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida", han manifestado.

Tanto la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, como el gobernador de California, Gavin Newsom, expresaron su pesar en sendas declaraciones, en las que coincidieron en acompañar a las familias de las víctimas tanto del helicóptero siniestrado como del accidente de un autobús de la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles (LA Metro), que era objeto de la cobertura informativa del helicóptero.

En este último accidente, al menos dos personas han muerto y otras seis han resultado heridas, según informó el Departamento de Bomberos al dar cuenta de un siniestro en el que un automóvil terminó incrustado en el citado autobús.

PURANOTICIA