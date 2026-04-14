Corea del Norte intensifica su poderío militar: Kim Jong Un supervisa ensayo con misiles y advierte expansión nuclear “sin límite”

Desde el destructor "Choe Hyon", un reciente ejercicio balístico que incluyó proyectiles antibuques y misiles de crucero fue inspeccionado este martes por el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Durante la instancia, el mandatario enfatizó que el objetivo primordial de su régimen radica en "impulsar sus capacidades nucleares de contención sin límite alguno".

De acuerdo con los reportes emitidos por la cadena estatal norcoreana KCNA, las autoridades confirmaron la ejecución de esta maniobra, la cual contempló el disparo de dos misiles de crucero estratégico y un total de tres misiles antibuque. El gobierno del país asiático catalogó esta prueba como una demostración de "eficiencia operacional".

Al referirse a los avances de sus tropas, el jefe de Estado precisó: "La preparación de nuestro Ejército para la acción estratégica se ha reforzado de forma cualitativa, y se han logrado varios objetivos recientemente en el campo de defensa". Asimismo, Kim hizo un llamado explícito a "mejorar las capacidades de contención frente a posibles ataques y en caso de guerra nuclear".

Prácticas de características análogas con misiles de crucero ya habían sido ejecutadas por Corea del Norte durante el pasado mes de marzo. Dichas operaciones militares dejaron entrever la clara apuesta de la nación asiática por continuar desarrollando y perfeccionando sus capacidades nucleares.

En la vereda contraria, el Ejército surcoreano emitió un comunicado informando la detección de estos disparos, los cuales se habrían originado en el mar Amarillo, específicamente frente a las costas de la ciudad de Nampo, en la provincia de Pyongyang Sur. La institución castrense aseguró que "Corea del Sur y Estados Unidos están supervisando los movimientos militares de Corea del Norte mediante una postura de defensa combinada y robusta para mantener las capacidades de respuesta a cualquier provocación de forma correcta".

Cabe recordar que, hace tan solo cinco días, Pyongyang validó la concreción de otro ensayo balístico. En esa oportunidad, afirmaron que el ejercicio incluía un misil "táctico", el cual estaba equipado con una ojiva dotada de una "bomba de racimo" y diversos "sistemas armamentísticos electromagnéticos".

Dicho lanzamiento contó con la supervisión directa del general Kim Jong Sik, miembro de la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea. Sobre el uso de este tipo de tecnología, el alto oficial señaló que las armas electromagnéticas son "activos especiales de carácter estratégico que deben combinarse y aplicarse a diversos medios militares".

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