Corea del Norte critica duramente intervención de EE.UU. en Venezuela

El Gobierno de Corea del Norte acusó a Estados Unidos de cometer una “salvaje violación” de la soberanía de Venezuela, tras la operación militar que incluyó bombardeos sobre Caracas y zonas aledañas, y que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

A través de un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA, el Ministerio de Exteriores norcoreano afirmó que está “prestando mucha atención a la gravedad de la situación actual en Venezuela”, la cual —según indicó— fue provocada por un acto “déspota” de Estados Unidos que podría agravar la inestabilidad regional.

Pyongyang sostuvo que la acción militar responde a intereses hegemónicos de Washington, calificándola como “la forma más grave de usurpación de la soberanía” y una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, principios que —recordó— se sustentan en la no injerencia y el respeto a la integridad territorial de los Estados.

En su declaración, Corea del Norte enfatizó que la operación estadounidense tendrá consecuencias “catastróficas” para la consolidación de las relaciones regionales e internacionales, en un escenario global que ya considera debilitado y altamente tensionado.

Finalmente, el régimen norcoreano llamó a la comunidad internacional a reconocer la gravedad de la situación venezolana y a alzar una voz de protesta y denuncia frente a lo que calificó como la “habitual violación de la soberanía de otros países por parte de Estados Unidos”, endureciendo así el tono diplomático en torno a la crisis en Venezuela.

