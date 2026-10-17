Corea del Norte confirma ensayo de nuevo sistema de torpedos en el Mar de Japón

Las autoridades de Corea del Norte confirmaron este sábado un ensayo "satisfactorio" de un nuevo sistema de torpedos guiados de alta velocidad, una nueva prueba militar naval que se produce en pleno aumento de la tensión tras el reciente uso de misiles en el Mar de Japón.

"Se ha realizado una prueba de lanzamiento del Zam-2.0, un nuevo sistema de armas de torpedos de alta velocidad y guiado de precisión, impulsado por los institutos de investigación científica de defensa de la República Democrática de Corea en todos los niveles como un proyecto de desarrollo conjunto", apuntó el comunicado publicado por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

Según la agencia, la prueba contó con tecnología de Inteligencia Artificial para "la detección de objetivos" y la "función de guiado de precisión" del proyectil subacuático.

"La prueba ha demostrado la tecnología clave para aumentar la eficiencia de la propulsión y el rendimiento del dispositivo de propulsión del cohete, lo cual se ha logrado mediante más de 180 rondas de pruebas diferentes durante los últimos cinco años", celebró el comunicado.

Según la agencia estatal KCNA, los ensayos forman parte de "actividades rutinarias", a pesar del repunte de la tensión en el mar de Japón tras el reciente disparo de dos misiles de crucero desde un submarino norcoreano. Dicho lanzamiento fue ejecutado por Pyongyang en respuesta al recrudecimiento del conflicto con Seúl, desencadenado por la explosión de una mina en la Zona Desmilitarizada que divide ambos países y que se saldó con tres militares surcoreanos heridos.

La polémica ha estallado en un momento en el que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha hecho esfuerzos para impulsar un proceso de negociaciones con Corea del Norte para lograr un acuerdo de paz, dado que la guerra de Corea (1950-1953) terminó con un armisticio.

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