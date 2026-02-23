Continúan los disturbios en México tras muerte de “El Mencho”: sujetos armados liberaron a presos en la cárcel de Ixtapa

Un grupo de individuos armados ingresó en la cárcel de Ixtapa, en la ciudad de Puerto Vallarta, y liberó a un número indeterminado de presos en el marco de los disturbios desatados en México, tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", en una operación militar.

Tras conocerse la noticia, se han registrado varios tiroteos en la zona del puerto de Puerto Vallarta, así como incendios de vehículos y comercios en la zona urbana.

En lo que respecta a la prisión de Ixtapa, se informó la irrupción de un grupo de individuos armados que facilitaron la salida de presos de este centro que alberga a reos considerados de alta peligrosidad.

El ayuntamiento de Puerto Vallarta instó a la población a permanecer en sus casas y "solicita al comercio en general no abrir operaciones hasta nuevo aviso priorizando la de sus colaboradores y clientes".

Asimismo, informó del despliegue de personal de Protección Civil y Seguridad Pública para mitigar riesgos e incidentes y resguardar las sedes de instituciones y zonas estratégicas de la ciudad. Instan así a la población a permanecer en sus casas.

EMBAJADAS EMITEN ADVERTENCIAS

En tanto, las embajadas de Rusia, Canadá y Estados Unidos emitieron alertas para sus ciudadanos en México, incluso con Washington llegando a pedir a sus nacionales en al menos cinco estados mexicanos que permanezcan en refugios "hasta nuevo aviso", ante la oleada de disturbios desatadas por la muerte de "El Mencho".

También las autoridades canadienses advirtieron "actos violentos, tiroteos" y de que "grupos criminales han instalado retenes con vehículos incendiados" en distintas localidades mexicanas y han instado a sus ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades locales, permaneciendo "en casa".

Por su parte, la Embajada rusa emplazó a sus ciudadanos a posponer sus viajes a las zonas afectadas por los disturbios mientras que a los que ya se encuentran en los citados estados a tomar "medidas de seguridad personal". "Eviten los lugares concurridos y los objetivos potenciales de ataques, y no salgan a la calle si no es necesario", señalaron en un posteo en X.

