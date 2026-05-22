Congreso peruano conmemora Combate Naval de Iquique y destaca legado de Miguel Grau

El Pleno del Congreso de Perú también conmemoró el 147º aniversario del Combate Naval de Iquique y rindió homenaje "a la memoria del gran almirante del Perú, Miguel Grau Seminario, así como a los peruanos que participaron en la defensa de la patria", según destaca la página oficial.

Durante la ceremonia, el presidente interino del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, recordó que el combate enfrentó al monitor peruano Huáscar, comandado por Miguel Grau Seminario, contra la corbeta chilena Esmeralda, dirigida por Arturo Prat Chacón, frente al puerto de Iquique.

Asimismo, destacó que la acción naval culminó con la pérdida de la Esmeralda y el levantamiento del bloqueo del puerto de Iquique, hecho que marcó uno de los episodios más importantes de la historia republicana del Perú por el valor demostrado durante más de cuatro horas de enfrentamiento.

En ese contexto, el titular del Parlamento resaltó la dimensión humana y militar de Grau, quien no solo sobresalió por su capacidad estratégica, sino también por su conducta caballeresca tras el combate. Según recordó, el héroe peruano ordenó rescatar a los náufragos chilenos sobrevivientes y dispuso un trato digno para los vencidos.

“Que la memoria del Combate Naval de Iquique continúe iluminando nuestro camino. Que el ejemplo de Miguel Grau y de quienes combatieron junto a él nos inspire a servir al Perú con honestidad, coraje y vocación de servicio, y que las nuevas generaciones encuentren en ellos un referente de ciudadanía y de amor a la patria”, expresó durante su intervención.

RECONOCIMIENTO A LA MARINA PERUANA

Además, el Parlamento expresó su reconocimiento a la Marina de Guerra del Perú, institución heredera de la tradición de honor, servicio y defensa de la soberanía nacional que distinguió a Grau y a sus compañeros de armas.

En la ceremonia también se presentó un video conmemorativo sobre el Combate Naval de Iquique y se dio cuenta de mociones de saludo promovidas por integrantes de la Mesa Directiva y congresistas de diversas bancadas.

Finalmente, el titular del Parlamento agradeció la presencia de almirante y comandante general de la Marina, Javier Bravo de Rueda Delgado, y del cuerpo de almirantes, quienes participaron en el acto conmemorativo.

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