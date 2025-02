Conflicto en Gaza: Hamás anuncia que liberará rehenes el sábado tras avances con mediadores

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado este jueves que procederá el sábado con la nueva ronda de liberaciones de secuestrados durante los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 después de que los mediadores hayan confirmado que "retirarán los obstáculos" puestos por Israel a la aplicación del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

El grupo islamista, que envió el miércoles una delegación negociadora a Egipto para abordar los supuestos incumplimientos por parte de Israel de los aspectos humanitarios del acuerdo, ha afirmado que "confirma su posición sobre la aplicación del acuerdo en línea con lo firmado, incluido el intercambio de prisioneros según el calendario especificado".

Así, ha manifestado a través de un comunicado que su delegación, encabezada por Jalil al Haya, mantuvo unas discusiones "caracterizadas por un espíritu positivo" con los mediadores de Egipto y Qatar, quienes "han confirmado que actuarán para retirar los obstáculos y cerrar las brechas", según ha recogido el diario 'Filastin', vinculado a Hamás.

En este sentido, ha subrayado que la delegación abordó con los mediadores "la aplicación del acuerdo de alto el fuego y el intercambio de prisioneros, especialmente a causa de las sucesivas violaciones israelíes", antes de incidir en que los contactos "estuvieron centrados en la necesidad de ceñirse a la aplicación de todas las cláusulas del acuerdo".

Hamás ha asegurado que entre estos aspectos figuran "la necesidad de garantizar la vivienda para el pueblo (palestino en la Franja de Gaza)", incluida "la entrada de viviendas prefabricadas, tiendas de campaña, equipamiento pesado, suministros médicos, combustible, ayuda continuada y todo lo estipulado en el acuerdo" alcanzado con Israel, en vigor desde el 19 de enero.

Por su parte, el primer ministro de Egipto, Mustafá Madbuli, ha confirmado que los "intensos esfuerzos" para garantizar la "plena aplicación" del alto el fuego han tenido éxito y ha agregado que El Cairo trabaja para garantizar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, según ha recogido la cadena de televisión egipcia Al Qahera.

Sin embargo, Omer Dostri, portavoz del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado a través de su cuenta en la red social X que las autoridades israelíes no permitirán la entrada de "equipamiento pesado" en la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafá.

"Como ya hemos dejado claro en numerosas ocasiones: no se permite la entrada de viviendas prefabricadas ni de maquinaria pesada a la Franja de Gaza y no hay coordinación para ello", ha dicho Dostri, quien ha insistido en que "según el acuerdo, no se permite la entrada de mercancías a la Franja de Gaza a través del paso de Rafá".

Así, Israel insiste en que el acuerdo de alto el fuego contempla que el paso de Rafá quede abierto para la evacuación de enfermos y heridos --en medio de denuncias de Hamás sobre que una cifra menor de la pactada está recibiendo permiso para salir--, mientras que la ayuda humanitaria debe entrar a través del paso de Kerem Shalom.

Las partes alcanzaron a mediados de enero un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza acompañado del intercambio de 33 rehenes israelíes a cambio de cientos de presos palestinos. Hasta la fecha se han llevado a cabo cinco intercambios, si bien Hamás anunció el lunes que bloquearía las próximas liberaciones de rehenes, empezando por la del sábado, por el supuesto incumplimiento de Israel de sus compromisos en materia humanitaria.

PURANOTICIA