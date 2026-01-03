Confirman dos muertos tras sismo de 6,5 en México y se registran más de 850 réplicas

Las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de dos personas tras el sismo de magnitud 6,5 que se registró este viernes en el sur del país, un movimiento telúrico que también ha dejado al menos doce personas heridas y ha generado una intensa actividad sísmica posterior.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, una mujer perdió la vida en la localidad de Las Minas, en el municipio de San Marcos, estado de Guerrero, ubicada a solo cuatro kilómetros del epicentro. En tanto, en la alcaldía de Benito Juárez, en Ciudad de México, un hombre de 60 años falleció tras sufrir un paro cardíaco durante la evacuación de su vivienda.

El terremoto ha sido seguido por más de 850 réplicas, la más intensa de ellas con una magnitud de 4,7, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población. En respuesta inmediata, se activaron protocolos de evacuación y monitoreo estructural, con evaluaciones preventivas en decenas de edificios de la capital.

En Ciudad de México, se reportaron fallas en al menos 44 transformadores eléctricos, aunque la Comisión Federal de Electricidad logró restablecer el suministro en el 99,99 % de los sectores afectados. Además, se registró un incendio en una vivienda, caída de árboles, daños menores en hospitales y el despliegue de helicópteros y personal en tierra para labores de inspección.

En el estado de Guerrero, al menos 16 municipios presentan daños, incluyendo fugas de gas, derrumbes, postes caídos y afectaciones viales. Las autoridades mantienen un puesto de mando en San Marcos, mientras el Centro de Alertamiento de Tsunamis continúa monitoreando el nivel del mar. Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados por canales oficiales y a no difundir rumores, mientras persiste el riesgo de nuevas réplicas.

