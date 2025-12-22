Condenan a penas de cárcel a 16 militares en Ecuador por la desaparición forzada de cuatro niños

Los menores, de entre 11 y 15 años, desaparecieron en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, en medio de un operativo militar contra el crimen organizado ordenado por el presidente Daniel Noboa.

"Un lugar peligroso y desolado"

Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Nehemías Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron detenidos durante un patrullaje nocturno.

Según declararon testigos, los jóvenes fueron golpeados, obligados a desnudarse y abandonados en Taura, una comunidad rural a unos 30 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea.

"La muerte de los menores fue producto de la situación de abandono en un lugar peligroso y desolado", sostuvo el magistrado sobre el operativo de la llamada patrulla Tango Charlie.

Los restos calcinados de los menores fueron encontrados el 24 de diciembre de 2024 en la zona. La autopsia reveló la existencia de impactos de bala en al menos tres de las víctimas.

"La patrulla abandonó a los menores en ese sector", argumentó el juez al leer la sentencia este lunes.