Condenan a cadena perpetua al "Doctor Muerte" que envenenó a 30 de sus pacientes en Francia

Péchier fue investigado por primera vez hace ocho años, cuando fue sospechoso de envenenar a pacientes en dos clínicas de Besançon , entre 2008 y 2017.

La alerta se dio en 2017, después de que se encontrara exceso de cloruro de potasio en la bolsa de infusión de una mujer que sufrió un infarto durante una operación de espalda.

Los investigadores descubrieron un patrón de "eventos adversos graves" en la clínica privada Saint-Vincent en Besançon.

Mientras que el promedio nacional de infartos fatales bajo anestesia era de 1 por cada 100.000, en esta clínica la cifra era más de seis veces mayor .

Además, en la mayoría de los casos a nivel nacional se encontraba luego una explicación para el infarto, mientras que en Saint-Vincent la causa seguía siendo un misterio .

También se constató que estos "eventos" cesaban cuando Péchier se ausentaba temporalmente para trabajar en otra clínica , donde a su vez, se producía un aumento de estos incidentes.

Al regresar a Saint-Vincent, las emergencias se reanudaron. Cuando se le inhabilitó para ejercer la medicina en 2017, la anomalía desapareció.

Las víctimas

La primera víctima conocida de Péchier, Sandra Simard, tenía 36 años cuando sufrió un paro cardíaco repentino en medio de una cirugía de columna. Sobrevivió gracias a la intervención de Péchier, aunque entró en coma.

Los análisis de sus bolsas de infusión mostraron concentraciones de potasio 100 veces superiores a la dosis esperada, lo que alertó a la fiscalía local.

Durante las 15 semanas que duró el juicio, Péchier reconoció en ocasiones que algunos de los pacientes que enfermaron o fallecieron podrían haber sido envenenados, pero negó cualquier delito.

"Ya lo he dicho antes y lo repito: no soy un envenenador… Siempre he respetado el juramento hipocrático", declaró.

Péchier pasará ahora un mínimo de 22 años en prisión, tras haber permanecido en libertad durante todo el juicio.

Tiene 10 días para presentar una apelación, lo que implicaría un segundo juicio en el plazo de un año.

"Sus colegas decían que siempre parecía tener la respuesta", dijo el fiscal del caso.

"Que se hacía pasar por el mejor, que se creó la imagen de salvador para que sus compañeros recurrieran a él instintivamente".

Péchier negó los cargos y sus abogados argumentaron que no había pruebas contundentes que lo vincularan con los crímenes.