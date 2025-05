Condenan a 20 años de cárcel a excirujano francés por violación y agresión sexual a 299 pacientes

En ellos, Le Scouarnec describió "numerosos actos de tocamientos y penetraciones sexuales cometidos casi a diario, durante consultas pre o postoperatorias o durante intervenciones en el quirófano, a veces presentados como actos médicos o exámenes clínicos, especialmente cuando se realizaban en presencia de terceros: ya fuera personal clínico o los padres del paciente", explicó el juez de instrucción.

"Ya no puedo mirarme de la misma manera porque soy un pedófilo y un violador de niños ", afirmó durante sus últimas declaraciones ante el tribunal la semana pasada.

"Se han dicho muchas cosas. No recuerdo necesariamente todo ahora. Sin duda lo recordaré cuando esté en mi celda, pero lo que he presenciado (en el tribunal) es el sufrimiento del que soy responsable ", agregó.

Pese a las confesiones del excirujano, varias víctimas han transmitido que no sienten que su remordimiento sea sincero. "Sus palabras son siempre las mismas, en el mismo tono; no veo ninguna sinceridad en ellas", declaró Louis-Marie, de 35 años, a la BBC. "Lo único que espero es que no siga dañando a la sociedad... que siga encerrado".