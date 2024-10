Cómo una "broma" racista sobre Puerto Rico en un mitin de Trump podría impactar las elecciones en EE.UU.

Rick Scott, exgobernador de Florida que busca la reelección como senador, y los congresistas republicanos del estado María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez estuvieron entre los primeros que mostraron su rechazo al comentario de Tony Hinchcliffe, conscientes del impacto que puede tener entre sus votantes.

"Este chiste fracasó por una razón. No es gracioso y no es cierto ", dijo Scott.

Por su parte, Salazar escribió en X que estaba "disgustada" por el "comentario racista" del humorista y que este que no "reflejaba los valores" de los republicanos.

De acuerdo con The New York Times, “tal vez no haya un campo de batalla más importante en la carrera de este año por la Cámara de Representantes que Nueva York”.