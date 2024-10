La polémica por el comediante que durante un evento de Trump llamó a Puerto Rico "isla de basura" y se burló de los latinos

Posteriormente, el comediante trató de defender sus palabras. "Esta gente no tiene sentido del humor", escribió en X. "Me encanta Puerto Rico y las vacaciones allí. Me burlé de todos... mira el set completo".

Los comentarios de Hinchcliffe fueron condenados tanto desde las filas demócratas como las republicanas, cuando falta poco más de una semana para las elecciones presidenciales en EE.UU., en las que unos 4 millones de personas de origen puertorriqueño tienen derecho a voto.