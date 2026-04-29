Cómo son las "cárceles de la obesidad" en China: Pesajes dos veces al día, ejercicio intenso y prohibición de snacks

¿Cómo funcionan estos campamentos y por qué se hicieron tan populares?

"HORA DE HACER CAMBIOS"

Huang cuenta que supo de los campamentos por primera vez a través de su madre, que es china. La joven relata que se sentía "muy mal" después de viajar sola por China: había perdido su rutina y hacía muchos pedidos de comida a domicilio.

Huang dice que en tres años había engordado unos 20 kilos. Esto provocaba comentarios de sus familiares que la hacían sentir que "era hora de hacer cambios".

"Me hacían sentir avergonzada por mi peso. Pero al mismo tiempo supongo que querían ayudarme", dice.

Asistir al campamento fue un "enorme choque cultural", pero Huang relata que había una fuerte camaradería entre los participantes, unidos por el deseo de perder peso juntos.

Cada día comenzaba a las 7:30 de la mañana con un pesaje. La jornada incluía cuatro horas de ejercicio, con clases de spinning (sesiones de alta intensidad en bicicletas estáticas), trampolín, entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT en inglés, un entrenamiento de fuerza-resistencia, que combina ejercicios anaeróbicos y aeróbicos), tabata (una forma más intensa de HIIT) y pesas.

El desayuno podía consistir en cuatro huevos duros, medio tomate y dos rodajas de pepino. En un video, Huang califica sus almuerzos, que incluían gambas, verduras al vapor y tofu o pescado al vapor, apio, verduras de hoja al vapor y coliflor.

Las comidas eran "buenas, equilibradas y diseñadas para imitar la comida china cotidiana".

Se esperaba que todos los participantes asistieran a una clase de spinning de una hora después de la cena, antes de un segundo pesaje a las 19:30. Luego podían ducharse y descansar.

Huang dice que el régimen le pareció "muy novedoso" durante la primera semana, pero luego se dio cuenta de que necesitaba mantenerlo durante tres semanas más. Enviar mensajes a sus amigos la ayudó a seguir adelante.

A pesar de describir las instalaciones como parecidas a una prisión, Huang cree que la experiencia valió la pena: perdió 6 kg en 28 días.

"Me dio un reinicio completo y la estructura que necesitaba", dice.