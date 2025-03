Cómo los adultos mayores se convirtieron en uno de los sectores más perjudicados por las políticas de Milei en Argentina

"Estaba caminando por la vereda a una cuadra del Congreso y pasaron policías en motocicleta disparando balas de gomas", relata. Cuatro impactaron contra sus piernas, generándole lesiones en la piel.

"Cuantas más personas puedan salir a reclamar mejor, y cuantos más sectores sean convocados y puedan ocupar el espacio público, mejor, porque esto es como ese poema que se le atribuye a Bertolt Brecht y en realidad era de un pastor protestante que Hitler encerró en un campo de concentración: Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista'… y así".