Cómo logró China el mayor superávit comercial de su historia a pesar de la guerra de aranceles de Trump

Mientras tanto, un yuan más débil, una fuerte oferta de bienes y la inflación en los países occidentales también han hecho que las exportaciones chinas sean más atractivas.

Nubarrones en el horizonte

Los resultados son una "bendición a medias" para Pekín, afirmó la analista de política comercial Deborah Elms, de la Fundación Hinrich.

El éxito de China probablemente continuará en 2026 a medida que sus productos y servicios se integren más profundamente en las empresas globales, afirmó Elms.

Sin embargo, si bien China se ha beneficiado de las ventas y la creación de más empleos gracias a sus negocios en el exterior, "sus productos podrían enfrentarse a un mayor escrutinio por parte de los mercados extranjeros, presionados para competir con esta entrada de productos chinos", afirmó el analista.

Estas últimas cifras se interpretarán en Pekín como una señal de que China tiene clientes en todo el mundo, más allá de EE.UU., pero Wang advirtió que China se enfrenta a un entorno externo incierto.

Varios países han expresado su preocupación por la saturación de sus mercados con productos chinos de bajo precio con los que no pueden competir.

Las empresas también se preparan para otro año de turbulencia y tensiones arancelarias por parte de la administración Trump.

En abril del año pasado, el presidente de Estados Unidos sacudió la economía mundial al anunciar aranceles radicales sobre productos de más de 90 países. Algunos de los aranceles más severos se reservaron para China, que exporta más a EE.UU. que cualquier otro país.

La creciente disputa verbal entre las dos economías más grandes del mundo generó amenazas de aranceles generales de tres dígitos.

En aquel momento, los expertos en comercio interpretaron esto como una prueba de la dependencia de China del mercado estadounidense, mientras Pekín insistía que ese destino era solo uno de los muchos lugares donde las empresas chinas podían vender.

Ambas partes lograron frenar las hostilidades tras una reunión entre Trump y el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur en octubre, evitando una ruptura total de las relaciones comerciales.