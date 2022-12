Cómo el número 13 se convirtió en sinónimo de mala suerte en Occidente y qué tanta influencia tiene su reputación

Luego están los potentes efectos de las influencias sociales. Se necesita un pueblo, o Twitter, para hacer que los temores se unan en torno a un número inofensivo en particular.

El surgimiento de cualquier superstición en un grupo social -miedo al número 13, caminar debajo de escaleras, no pisar una grieta, tocar madera, etc.- no es diferente al surgimiento de un "meme".