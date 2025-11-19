Cómo China logró adquirir empresas en Occidente y por qué puede ser un riesgo para la seguridad nacional de esos países

Pekín pretendía financiar grandes inversiones en el extranjero para poder importar tecnologías clave a China.

Dentro del plan quinquenal de Pekín

La alarma mundial que suscitó el plan llevó a China a dejar de mencionarlo públicamente, pero Victor Shih afirma que "siguió vigente" como estrategia rectora.

"Todavía se publican todo tipo de planes", declara, "incluidos un plan de inteligencia artificial y un plan de fabricación inteligente. Sin embargo, el plan más importante de todos es el 15º plan quinquenal ".

En una reunión clave del Partido Comunista Chino el mes pasado, los líderes chinos establecieron el objetivo de acelerar la "autosuficiencia y el desarrollo científico y tecnológico de alto nivel" hasta 2030.

La nueva base de datos de AidData destaca el gasto público en el extranjero que coincide con los diez sectores prioritarios de 2015.

Un reportaje anterior de la BBC detalló cómo el gobierno chino financió la compra de una empresa británica de semiconductores.

Estados Unidos, Reino Unido y muchas otras grandes economías reforzaron sus mecanismos de control de inversiones después de que, al parecer, cada país se viera sorprendido por operaciones como la venta de la aseguradora Wright USA .

Brad Parks, de AidData, afirma que los gobiernos de los países ricos no se percataron inicialmente de que las inversiones chinas en cada país formaban parte de la estrategia más amplia de Pekín.

"En un principio, pensaron que se trataba simplemente de muchas iniciativas individuales de empresas chinas ", comenta.

"Creo que con el tiempo se han dado cuenta de que, en realidad, el aparato estatal de Pekín, en la sombra, es quien financia todo esto ".

Sin embargo, cabe destacar que dichas inversiones y compras son legales, aunque a veces se realicen a través de empresas fantasma o mediante cuentas en paraísos fiscales.

"El gobierno chino siempre ha exigido a las empresas chinas que operan en el extranjero que cumplan estrictamente con las leyes y regulaciones locales, y las ha apoyado constantemente en la cooperación internacional basada en el beneficio mutuo ", declaró la embajada china en Londres a la BBC.

"Las empresas chinas no solo ofrecen productos y servicios de calidad a personas de todo el mundo, sino que también contribuyen activamente al crecimiento económico local, al desarrollo social y a la creación de empleo".

Los patrones de gasto de China están cambiando, según muestra la base de datos de AidData, con fondos estatales de Pekín fluyendo hacia países que han decidido acoger la inversión china.

En los Países Bajos, se ha debatido sobre Nexperia, una problemática empresa de semiconductores de propiedad china.

En la base de datos de AidData aparece que bancos estatales chinos prestaron US$800 millones para ayudar a un consorcio chino a adquirir Nexperia en 2017. Dos años después, la propiedad pasó a otra empresa china: Wingtech.

El valor estratégico de Nexperia se puso de manifiesto cuando las autoridades neerlandesas tomaron el control de las operaciones de la empresa en septiembre, en parte, según el gobierno holandés, por la preocupación de que la tecnología de Nexperia corriera el riesgo de ser transferida a otras divisiones de la empresa Wingtech.

Esta audaz medida provocó que Nexperia se dividiera en dos, separando sus operaciones en los Países Bajos de su producción en China.

Nexperia confirmó a la BBC que su filial china había dejado de operar dentro del marco de gobernanza de Nexperia y estaba ignorando las instrucciones.

La empresa declaró que acogía con satisfacción el compromiso de China de reanudar las exportaciones de sus chips clave a los mercados globales.

Xioxue Martin, investigadora del Instituto Clingendael de La Haya, afirma que muchos en los Países Bajos se sorprendieron por la forma en que el gobierno gestionó el caso, dado que siempre han administrado con cautela su relación con China.

"Somos un país que siempre ha tenido mucho éxito con el libre comercio. Y esta es, en realidad, la vertiente comercial de la política neerlandesa", explica.

"Solo recientemente nos hemos dado cuenta de que, en realidad, la geopolítica hace necesario contar con una política industrial más estricta, con este control de inversiones, cuando antes no se le prestaba tanta atención".

Xioxue Martin es clara: es fácil caer en el temor excesivo a las posibles consecuencias de mantener un volumen tan alto de negocios con una superpotencia como China.

"Existe el peligro de dar la impresión de que China es un bloque monolítico, que todos quieren lo mismo y que su objetivo es dominar a Europa y a Estados Unidos, cuando obviamente no es así", afirma.

"La mayoría de las empresas, especialmente las privadas, solo quieren ganar dinero. Quieren ser tratadas como cualquier otra empresa. No quieren la mala acogida que están recibiendo en Europa".

Si China lleva tanta ventaja a sus rivales en sus planes de inversión en sectores estratégicos, ¿significa eso que la carrera por dominar estos ámbitos ya ha terminado?

"¡No! Habrá varias etapas", sostiene Brad Parks. "Hay muchas empresas chinas que todavía intentan realizar este tipo de adquisiciones. La diferencia es que ahora se enfrentan a un mayor escrutinio para evaluar estas fuentes de capital extranjero".