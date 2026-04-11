Comitiva iraní llega a Pakistán para negociar con EE.UU. y exige tregua en Líbano

Para buscar una salida al conflicto que estalló hace más de un mes, la capital paquistaní, Islamabad, será la sede de las conversaciones de este fin de semana entre Estados Unidos y la comitiva negociadora de Irán. Este grupo ya aterrizó en la ciudad y se encuentra liderado por Mohamad Bager Qalibaf, presidente del Parlamento iraní.

Según detalló la agencia de noticias iraní Fars, la misión diplomática también está conformada por Abbas Araqchi, ministro de Exteriores; Ali Akbar Ahmadian, secretario del Consejo de Defensa; y Abdolnaser Hemati, gobernador del Banco Central. A ellos se suman diversos representantes pertenecientes a las carteras de Justicia, Economía, Defensa y Seguridad.

Un registro audiovisual publicado en redes sociales por la cartera diplomática de Pakistán mostró el recibimiento de los enviados de Teherán. Las autoridades locales que acudieron a darles la bienvenida fueron los ministros de Exteriores e Interior, Ishaq Dar y Moshin Naqvi, respectivamente; junto al jefe del Estado Mayor del Ejército del país, el mariscal de campo Asim Munir; y el presidente de la Asamblea Nacional, Sardar Ayaz Sadiq.

Como paso previo para sentarse a dialogar, las autoridades iraníes han puesto sobre la mesa dos exigencias fundamentales: el levantamiento de las sanciones por parte del país norteamericano y la extensión del alto el fuego a Líbano. Esta postura concuerda con lo anunciado durante la presente semana por Pakistán, nación que actúa como mediador entre ambos países.

En este contexto, el propio presidente de Irán, Masud Pezeshkian, fue enfático al señalar que si Israel no detiene sus ofensivas sobre el territorio libanés —zona donde ya han muerto más de 1.900 personas desde el 2 de marzo—, estas conversaciones "carecen de sentido".

En la misma línea, de cara al encuentro bilateral en Islamabad, Qalibaf insistió en que Estados Unidos deberá "aceptar los derechos de Irán". Asimismo, el líder parlamentario advirtió que la consecución o no de un acuerdo dependerá de tal "aceptación".

"Irán ha venido de buena fe a las negociaciones en Islamabad, pero no confía en Estados Unidos", sentenció el líder del Parlamento iraní. Sus palabras, recogidas por la agencia oficial de noticias IRNA, también incidieron en que Washington "no ha cumplido con sus promesas en negociaciones anteriores".

De acuerdo a lo informado por la agencia semioficial Tasnim, la delegación iraní cuenta en total con más de 70 personas. Este contingente abarca a traductores, personal especializado en protocolo y coordinación, además de 26 miembros de comités técnicos especializados en los ámbitos político, económico y de seguridad. Junto a la comitiva viajan más de una veintena de profesionales de la información de diferentes medios de comunicación. (Aton Chile / Europa Press).

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