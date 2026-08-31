Comisión Europea advierte a Serbia de que "glorificar a criminales de guerra" como Mladic "no tiene cabida" en la UE

La Comisión Europea advirtió este lunes a Serbia que "cualquier glorificación de criminales de guerra" contradice los valores más fundamentales de la Unión Europea, después de que el Gobierno de ese país anunciara planes para celebrar un funeral de Estado al excomandante serbobosnio Ratko Mladic, conocido como "el carnicero de Bosnia".

"La Comisión considera que cualquier glorificación de criminales de guerra contradice los valores europeos más fundamentales y no tiene cabida en la UE ni en los países candidatos a la Unión Europea", indicó un portavoz del Ejecutivo comunitario a Europa Press.

Las declaraciones tienen lugar después de que la semana pasada el ministro de Justicia de Serbia, Nenad Vujic, planteara la posibilidad de que Ratko Mladic, quien fue condenado en 2017 por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado (1992-1995), sea enterrado con honores de Estado.

"El general Mladic es un general y los protocolos son conocidos. Su papel también es conocido, pero lo que le corresponde al general Mladic se respetará sin duda", apuntó el ministro en una entrevista con la cadena serbobosnia ATV.

La Unión Europea mantiene conversaciones de adhesión con Serbia desde 2014, y también tiene procesos abiertos con otros países candidatos de los Balcanes como Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania y Montenegro.

No obstante, el país presidido por Aleksandar Vucic no termina de avanzar en su proceso de integración al club comunitario por la falta de reformas y porque rehúye el alineamiento con Bruselas en materia de política exterior, como por ejemplo no criticando la invasión rusa de Ucrania.

(Imagen: TPIY)

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