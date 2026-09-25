"Si mete la mano, va a perder": Lula frena a Trump y rechaza cualquier injerencia en las elecciones brasileñas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en un acto de campaña que advirtió a su homólogo estadounidense Donald Trump que "perderá" si decide "meter la mano" en las elecciones brasileñas, en las que Lula se enfrenta el próximo domingo 4 de octubre a Flávio Bolsonaro, hijo del antiguo presidente y aliado de Trump, Jair Bolsonaro.

"Yo le dije a Trump que, en las elecciones de aquí, si mete la mano, va a perder", ha manifestado el mandatario y líder del Partido de los Trabajadores (PT) en un acto de campaña en São Gonçalo, a las afueras de Río de Janeiro.

Brasil, ha subrayado, no va a "aceptar la injerencia de nadie". "El país que queremos está en vuestras manos", ha declarado, apelando a militantes y simpatizantes del PT y demás asistentes al evento.

Las autoridades políticas y judiciales brasileñas han mantenido un destacado desafío con Estados Unidos desde el juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, entre otros cargos, tras su derrota electoral que llevó de nuevo a Lula al Palacio del Planalto. Estas tensiones han derivado en múltiples sanciones contra funcionarios y jueces, aranceles y otras medidas.

Ahora, el foco está puesto en las elecciones, para las que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) ha alertado al Gobierno de un nivel "crítico" de la escalada de presión de Estados Unidos e incluso de una posible injerencia de Washington en los comicios. El informe reservado fue enviado a la Presidencia, al Tribunal Superior Electoral y al Ministerio de Justicia a fines de agosto.

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