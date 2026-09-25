Netanyahu y Milei destacan cooperación y expresan mutua admiración en la ONU

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Argentina, Javier Milei, se reunieron en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York.

Durante el encuentro, destacaron la "cooperación continua entre sus países" y las posibilidades que ofrece el buen estado de sus relaciones para "profundizar la cooperación en materia de seguridad y economía entre Israel y los países de América Latina".

Netanyahu aprovechó la reunión para agradecer a Milei, a quien calificó como "uno de los grandes líderes de nuestro tiempo", por su apoyo "firme e incondicional" al Estado de Israel.

"Defiendes la verdad. No te importa lo que piensen los demás. Simplemente alzas la voz por la verdad. Por eso apoyas a Israel, porque compartimos esta herencia común de justicia y de decir la verdad, y nadie lo hace mejor que tú", declaró.

El primer ministro israelí también destacó la "magistral" transformación económica impulsada por el presidente argentino, pese a la "resistencia política" que ha enfrentado.

"Es muy difícil de lograr (...). Y como alguien que ha experimentado una transformación, sé que es un halago sincero, que nace del corazón y de la mente", afirmó Netanyahu.

Por su parte, Milei recibió con "honor" las palabras de su interlocutor, a quien calificó como "uno de los más grandes líderes de toda la historia del mundo".

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