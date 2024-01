"Comer los cuerpos fue más difícil para unos que para otros": El impactante testimonio de un sobreviviente del "Milagro de los Andes"

Este es su testimonio.

Alguien me dijo que mirara por la ventana, estábamos volando muy cerca de las montañas .

Algunas personas decían "no quiero morir" .

Me agarré de mi asiento muy, muy fuerte. El avión perdió las dos alas y empezó a deslizarse por las montañas .

Me di un gran golpe en la cabeza y sentí que me desmayaba. No podía creer que el avión se hubiera detenido.