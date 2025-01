Comenzó segundo canje en Franja de Gaza: Cuatro rehenes por 200 presos palestinos

El Ejército de Israel y el movimiento islamista palestino Hamás han comenzado este sábado el segundo canje bajo el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás con la liberación de cuatro rehenes judíos. Israel, en tanto, liberará a 200 prisioneros palestinos.

Las militares Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy y Liri Albag, de entre 19 y 20 años, capturadas en la base militar de Nahar Oz durante los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 en Israel, se encuentran ya en territorio israelí tras un traslado supervisado por Cruz Roja. Su estado de salud inicial es "bueno", según fuentes del organismo a medios israelíes, aunque serán sometidas a exámenes médicos.

La operación ha comenzado con la llegada de un convoy de la organización humanitaria a la plaza Saraya de la ciudad de Gaza, donde ha recibido a las rehenes en el centro de un perímetro de seguridad compuesto por decenas de milicianos de las Brigadas de Ezzeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, y en presencia de miles de gazatíes y medios de comunicación internacionales.

Las jóvenes, vestidas con ropas de color caqui que parecían uniformes militares, fueron conducidas a un escenario improvisado adornado con lemas antiisraelíes. Sonriendo, saludaron con la mano y con el pulgar hacia arriba a la multitud que silbaba antes de ser trasladadas a los vehículos de la Cruz Roja.

"Liri, Daniella, Naama y Karina ya están en casa", ha anunciado el Ejército israelí en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, poco después de que las militares liberadas fueran entregadas por Cruz Roja a posiciones militares israelíes en la Franja de Gaza.

El Departamento de Recursos Humanos del Ejército israelí ya ha establecido estos "puntos de recepción inicial donde se brindará un sobre médico y acompañamiento personal". "Después de eso, las retornadas serán trasladadas a hospitales y se reunirán con sus familias", ha hecho saber el Ejército israelí en su cuenta de la red social X.

En una comparecencia prácticamente simultánea, el portavoz del Ejército de Israel, el vicealmirante Daniel Hagari, ha criticado que Hamás no se ha ajustado exactamente a los términos del acuerdo dado que no ha liberado a civil alguno en el intercambio de este sábado. No obstante, esta discrepancia no ha impedido el comienzo del canje.

La liberación ha sido objeto de vítores en la plaza central de Tel Aviv, la denominada Plaza de los Rehenes, donde cientos de personas se han congregado para ver las imágenes de la puesta en libertad de las militares en las pantallas colocadas en el lugar.

DOSCIENTOS PRESOS PALESTINOS

A cambio, Israel dejará en libertad a 200 presos, cincuenta por cada mujer soldado liberada, según ha confirmado la Comisión para Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros Palestinos tras publicar la lista en su página web.

Aproximadamente 70 de ellos, precisa la oficina palestina, serán "deportados", lo que significa que se trata de prisioneros con penas elevadas por delito de sangre que Israel quiere ver expulsados de los territorios palestinos de por vida. Fuentes del Ejército israelí, bajo condición de anonimato, apuntan al diario israelí 'Haaretz' que algunos de ellos podrían acabar en Egipto en las próximas horas.

Estas nuevas liberaciones se producen una semana después de que otras tres rehenes volvieran a sus hogares como parte del intercambio de rehenes por prisioneros palestinos en plena tregua. A cambio, 90 prisioneros palestinos fueron puestos en libertad. Está previsto que estos intercambios se alarguen durante cinco semanas más hasta lograr el canje de un total de 33 rehenes y más de 1.900 presos palestinos.

PURANOTICIA