Comando Central de EE.UU. asegura que ningún buque iraní logró superar el bloqueo impuesto en el estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos informó este miércoles que ningún buque ha cruzado el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas desde la imposición del bloqueo naval ordenado por el presidente Donald Trump, tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán celebradas el sábado en la capital de Pakistán, Islamabad.

"Durante las primeras 48 horas del bloqueo estadounidense a los buques que entran y salen de los puertos iraníes, ningún buque ha logrado pasar las fuerzas estadounidenses", subrayó el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) en una publicación en redes sociales sobre la situación en el estratégico paso.

Además, el Ejército norteamericano informó que nueve buques han acatado las órdenes de las fuerzas estadounidenses de "dar media vuelta y regresar hacia un puerto o zona costera iraní".

Estados Unidos viene señalando que el bloqueo total a los puertos de Irán está surtiendo efecto y que ha logrado "paralizar por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país asiático por mar.

Este paso llega después de las negociaciones en Pakistán del pasado fin de semana que se saldaron sin acuerdo entre Washington y Teherán para el cese definitivo de las hostilidades, mientras sigue en pie un alto el fuego de 15 días.

La tregua busca precisamente dar espacio a la diplomacia para lograr un pacto más amplio que ponga fin a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, a cambio del levantamiento de sanciones a Irán, la vuelta a la normalidad en Ormuz y que la República Islámica pacte un nuevo acuerdo nuclear.

(Imagen referencial: Europa Press/Contacto/Iranian Army Office)

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