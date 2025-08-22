Colombia y Perú retoman el diálogo por disputa territorial de isla fronteriza en el río Amazonas

Los gobiernos de Colombia y Perú han retomado el diálogo en medio de sus crecientes hostilidades en torno a la isla Santa Rosa de Yaraví, situada en la frontera de ambos países en el río Amazonas, después de que Lima la elevara a categoría de municipio, lo que Bogotá consideró como una pretensión de anexionarse territorio.

Las negociaciones las iniciaron la ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, y su homólogo peruano, Elmer Schialer, en la capital colombiana.

Durante una reunión que ambos han mantenido con "cordialidad y respeto", han confirmado la celebración los próximos 11 y 12 de septiembre en Lima de la comisión mixta permanente para la inspección de la frontera colombo-peruana.

La cita fue anunciada a principios de este mes por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a lo que el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Eduardo Arana, respondió asegurando que "no existe discusión alguna" sobre este asunto.

En un comunicado conjunto, los dos representantes han defendido su disposición a "trabajar conjuntamente para asegurar la navegabilidad en el río Amazonas y atender de manera integral las necesidades de las poblaciones de la frontera común" y han asegurado su intención de "mantener siempre el diálogo, en armonía con las tradicionales relaciones de amistad y cooperación existente entre los dos países".

El presidente Petro acusó a principios de agosto a Perú de "copar un territorio que es de Colombia", unas declaraciones tras las que el Ministerio de Exteriores del país vecino expresó "su más firme y enérgica protesta", defendiendo la creación, a mediados de junio, "de un nuevo distrito de Santa Rosa en uso de las potestades y atribuciones que le confiere la Constitución".

