Círculo de Milei: "Nadie piensa en ganar en primera vuelta" mientras que candidato está recluido en el piso 21 de Hotel de Buenos Aires

El Hotel Libertador, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, es nuevamente el lugar elegido por Javier Milei para aguardar los resultados de las elecciones presidenciales. Pasadas las 18.30, el primero de los libertarios en salir a hablar fue Guillermo Francos, el virtual ministro del Interior de un gobierno de La Libertad Avanza, quien se mostró cauto. “Nadie piensa en ganar en primera vuelta”, señaló, luego de asegurar que “no hay absolutamente ningún dato concreto”.

Desde este sábado por la noche, Milei se encuentra instalado en el piso 21, junto a su hermana Karina, en una jornada que no solo tiene de especial esa cita que, como da a entender en su ámbito privado, lo enfrenta con su destino. Este 22 de octubre es, además, su cumpleaños número 53.

“Todos los que quieran ir a cantarle el feliz cumpleaños al próximo presidente vayan mañana al mediodía a la UTN”, postearon a 24 horas de la elección en las redes sociales del espacio libertario, en referencia al lugar de votación de Milei. Este mediodía de domingo, en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ubicada en el barrio de Almagro, el libertario llegó vestido con su ya clásica campera de cuero y un sweater azul, el mismo look que utilizó para votar en las PASO.

Más de un centenar de seguidores se agolparon en las puertas del edificio para al menos alcanzar a sacarle una foto a su ídolo. Pero el desorden en el que se dio la salida de Milei fue tal, que el candidato casi no pudo contestar preguntas. Apenas pidió un deseo de cumpleaños: “Lograr poner de pie a la Argentina”.

Según pudo saber el medio LA NACION de Argentina, una vez que emitió su voto, Milei volvió al hotel para almorzar y, al igual que en las PASO, recluirse en el último piso del hotel, ubicado en el cruce de la Av. Córdoba y Maipú. Allí se encuentra la suite, con dos espacios lo suficientemente amplios como para, con el correr de la jornada, recibir a distintas personalidades de su círculo íntimo. “Está tranquilo”, deslizaron desde su entorno. Y aseguraron que pasará la noche en el hotel, sea cual sea el resultado.

En los últimos días, como cada vez que a lo largo de la campaña se encontró sin obligaciones de agenda, Milei aprovechó la veda electoral para recluirse en su fuero íntimo. El hermetismo es marca registrada del economista, quien suele encerrarse a repasar sus apuntes y “estudiar”, según apuntaron sus allegados.

Sin embargo, tras el cierre de campaña en el Movistar Arena, el libertario tuvo tiempo para agendarse una cita en línea con sus intereses culturales. El jueves por la noche, el libertario se hizo presente en el Luna Park junto a su hermana, para asistir a un homenaje sinfónico a los Beatles (Let It Be. A Beat Symphony) a cargo del director de orquesta y exministro de Cultura porteño Ángel Mahler. Una vez finalizado el show, Malher agradeció la presencia de varios famosos, entre los que incluyó a Milei, que fue silbado por algunos asistentes.

Visita internacional

Pasado el mediodía de este domingo, arribó al país Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente brasileño. Fue recibido en Ezeiza por el legislador bonaerense Nahuel Sotelo, a quien luego acompañó a emitir su voto en la localidad de Ramos Mejía. “Las Fuerzas del Cielo te reciben en un día histórico para la Argentina”, escribió Sotelo en su cuenta de X. Dirigente del Partido Liberal, se espera que Bolsonaro se haga presente en el hotel una vez cerrados los comicios.

En declaraciones a la prensa, Bolsonaro hizo un paralelismo entre el “fenómeno” de Milei y “lo que vivimos en Brasil en 2018″. “Haga lo que haga la izquierda, lo de Milei es un movimiento imparable. Esto trae mucha esperanza de libertad para todo América Latina, principalmente en la economía y en la seguridad”, apuntó.

El primer invitado internacional en llegar a Buenos Aires, el jueves pasado, había sido el diputado federal de Sergipe (Brasil) Rodrigo Valadares, referente de União Brasil, el partido que nació en 2021 cuando se fusionaron Demócratas (DEM) y el Partido Social Liberal (PSL), el sello que llevó a Jair Bolsonaro a la presidencia. A él se sumó Marcel van Hattem (partido NOVO). Ambos legisladores responden al bolsonarismo y pretenden ser “veedores” de la elección argentina.

“Ellos ya pasaron por una elección en la que hubo sospechas de fraude, como la de Bolsonaro y Lula”, dijo a LA NACION un referente libertario en alusión a los planteos contra el sistema electoral que hizo el exmandatario brasileño antes de los comicios de 2022 en su país. “No hay dudas de que el peronismo y Juntos por el Cambio harán maldades el domingo”, polemizó.

Es que, pese al optimismo exacerbado, puertas adentro los libertarios reconocen que la epopeya de ganar en primera vuelta es muy difícil ya que implicaría un crecimiento de diez puntos respecto al 29,86% que obtuvieron en agosto. Más allá de que Milei dio la sorpresa y quedó como el favorito, los principales candidatos tuvieron un virtual triple empate en las primarias.

PURANOTICIA / LA NACION.COM.AR