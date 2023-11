Cinco nuevas realidades que emergen tras casi un mes de guerra entre Israel y Hamás

(La ONU dice que sus datos sobre Ucrania están incompletos y que el número real de civiles muertos probablemente sea mayor, mientras que en Gaza el número de muertos también es probable que sea mayor, ya que se cree que muchos palestinos están enterrados bajo los escombros).

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llegó este viernes a Tel Aviv. Antes de partir, afirmó: "cuando veo a un niño palestino -un niño o una niña- sacado de los escombros de un edificio derrumbado, me golpea en el estómago tanto como ver a un niño de Israel o de cualquier otro lugar ".

He informado sobre todas las guerras de Israel en los últimos 30 años. No recuerdo una administración estadounidense que haya afirmado de forma tan explícita que Israel debe acatar las leyes de la guerra. La visita de Blinken sugiere que EE.UU. piensa que Israel no está siguiendo el consejo de Biden.