Cinco hitos de Francisco como Papa y qué logró cambiar en la Iglesia católica y qué no

Estableció iniciativas para brindar alojamiento, servicio médico y alimentación para los sectores más pobres de Roma. Incluso se lo llegó a ver de noche recorriendo las calles de la ciudad para llevar comida.

Pero no todo fue positivo para los jesuitas durante el papado de Francisco.

Francisco "abrió la Iglesia al mundo exterior de maneras que ninguno de sus predecesores había hecho antes", escribió Mathew Schmalz, profesor de estudios religiosos del College of the Holy Cross (EE.UU.), en otro análisis publicado en The Conversation en febrero.