Ciberataque afecta a cientos de supermercados en Francia y provoca pérdidas millonarias de alimentos

Un ciberataque informático afectó los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados en Francia, provocando pérdidas de mercadería por varios millones de euros. Ante la magnitud del incidente, las autoridades solicitaron investigar el ataque, que ha encendido las alertas sobre la seguridad alimentaria del país.

En declaraciones a la emisora RTL, el director general de la cadena de tiendas Coopérative U, Dominique Schelcher, confirmó que, en el caso de su empresa, "se vieron afectadas 80 de las 2.000 tiendas en el país".

Pese a lo ocurrido, los técnicos encargados de los sistemas de refrigeración lograron contener el incidente y, en la mayoría de los establecimientos afectados, no se produjo una interrupción de la cadena de frío ni daños en los productos.

Sin embargo, añadió, "en una minoría de estas 80 tiendas no se pudo reaccionar con la suficiente rapidez ni controlar el ataque, y por lo tanto, se produjo una interrupción de la cadena de frío y hubo que desechar parte de la mercancía".

El ciberataque habría elevado hasta los 80 °C la temperatura de algunos congeladores, por lo que se están realizando análisis junto con las empresas responsables de los sistemas de refrigeración para determinar cómo ocurrió el incidente e identificar posibles vulnerabilidades en los equipos.

Por su parte, Thierry Cotillard, presidente del grupo Les Mousquetaires, informó de alrededor de 300 tiendas afectadas de las cadenas Intermarché y Netto. En estos establecimientos, el ataque habría alterado la temperatura de los congeladores, obligando a destruir existencias de productos frescos y congelados.

"Esto va a costar decenas de millones de euros a nivel nacional (...)Es algo que nunca habíamos visto, nunca habíamos experimentado", dijo.

Según la prensa francesa, el primer ministro, Sébastien Lecornu, habría ordenado a la Agencia Nacional de la Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) investigar el incidente para esclarecer su origen y alcance.

Por su parte, la cadena de distribución minorista belga-neerlandesa Ahold Delhaize informó de un "problema de seguridad en su red", sin entregar mayores detalles. La compañía se limitó a señalar que sus equipos estaban tomando medidas para evaluar y solucionar el problema, entre ellas, la desconexión de algunos sistemas como medida de protección.

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, condenó "enérgicamente" el ciberataque dirigido contra productos alimenticios de las cadenas de distribución minorista y subrayó que la seguridad alimentaria "requiere mayor atención a todos los niveles", dado que la instrumentalización de los alimentos se ha convertido en una realidad.

PURANOTICIA