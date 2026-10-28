Choque entre dos trenes de alta velocidad deja al menos 46 fallecidos en España

Un grave accidente ferroviario se registró este miércoles en España, luego que dos trenes de pasajeros de alta velocidad colisionaran en la provincia de Toledo, dejando un saldo preliminar de al menos 46 personas fallecidas y varios heridos.

El accidente ocurrió en el tramo comprendido entre las localidades de Yébenes y Urda, específicamente a la altura del kilómetro 118 de la línea que une Madrid con Sevilla. Producto del impacto, dos vagones cayeron por un terraplén.

Hasta ahora, no se han establecido las causas que originaron la colisión entre el tren AVE y una unidad de la compañía Iryo. Los antecedentes disponibles son preliminares y la emergencia continúa movilizando recursos para atender a los afectados.

La gravedad del accidente obligó a interrumpir los servicios ferroviarios de alta velocidad en el corredor Madrid-Andalucía. En paralelo, Iryo informó la cancelación de sus trenes con salida desde la estación Madrid-Puerta de Atocha hacia el sur del país, sin que se haya establecido una hora para la reanudación de las operaciones.

La empresa confirmó que el convoy involucrado corresponde al servicio 6076, que realizaba el recorrido entre Madrid y Sevilla. Asimismo, señaló que activó sus protocolos de emergencia y que está colaborando con las autoridades a cargo de las labores posteriores al accidente.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el Municipio de Urda anunció que habilitará un recinto deportivo para recibir a las personas que necesiten un lugar de acogida mientras se desarrollan los procedimientos de respuesta al accidente.

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