Choque entre aviones de obliga a evacuar a más de 300 pasajeros en Nueva York

Una jornada de tensión se vivió este sábado en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, luego de que dos aviones de la aerolínea United Airlines protagonizaran un incidente en tierra que obligó a evacuar a todos los pasajeros y tripulantes, sin que se registraran heridos.

De acuerdo con la información entregada al New York Post, uno de los aviones regresaba de un vuelo desde Orlando, Florida, cuando la parte trasera de la aeronave impactó contra otro avión de la misma compañía que se encontraba en la pista.

“Una de las aeronaves estaba regresando de un vuelo desde Orlando, Florida, cuando habría chocado la cola del avión con otra aeronave que se encontraba en la pista, de la misma empresa”, explicó un vocero de United Airlines.

La misma fuente señaló que el segundo avión permanecía estacionado, en preparación para un vuelo con destino a Houston, cuando ocurrió la colisión.

Según medios estadounidenses, los 328 pasajeros y 15 tripulantes que iban a bordo de ambas aeronaves fueron evacuados sin lesiones.

El hecho se produjo en un contexto particularmente complejo para el aeropuerto neoyorquino, que en las últimas semanas ha enfrentado demoras y cancelaciones debido a la escasez de personal de control aéreo, tras el cierre parcial del gobierno federal en octubre.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que la falta de controladores ha afectado tanto a LaGuardia como al aeropuerto John F. Kennedy (JFK). En un comunicado, el organismo advirtió que “en la actualidad, la mitad de nuestras 30 instalaciones principales sufren escasez de personal, y casi el 80 % de los controladores aéreos están ausentes en las instalaciones del área de Nueva York. Tras 31 días sin cobrar, los controladores aéreos se encuentran sometidos a un estrés y un cansancio enormes”.

Las causas exactas del incidente están siendo investigadas por la FAA y United Airlines, aunque todo apunta a un error de coordinación en tierra en medio de las dificultades operativas que enfrenta el sistema aéreo estadounidense.

PURANOTICIA