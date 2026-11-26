Estados Unidos propuso endurecer los aranceles a productos brasileños, mediante nuevos impuestos a las importaciones de azúcar y un gravamen adicional del 10% a las aeronaves terminadas, en un nuevo episodio de las tensiones comerciales entre ambos países.

La iniciativa fue presentada por el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, quien acusó al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de no adoptar medidas suficientes para resolver las prácticas comerciales que, según Washington, perjudican a las empresas y trabajadores estadounidenses.

Greer también cuestionó las exportaciones brasileñas de azúcar fuera de cuota y de aeronaves terminadas, productos que actualmente cuentan con exenciones arancelarias. Según explicó, las nuevas medidas buscan presionar a Brasil para retomar las negociaciones comerciales.

Desde Brasilia rechazaron la propuesta y manifestaron su indignación, asegurando que llevan más de un año participando de buena fe en las conversaciones con Estados Unidos.

El Gobierno de Lula sostuvo que la decisión estadounidense busca presionar al país para modificar regulaciones nacionales relacionadas con el sistema de pagos PIX, el comercio digital y los acuerdos preferenciales.

"Brasil no cederá ante este tipo de amenazas", advirtió el Ejecutivo, que si bien manifestó su disposición a continuar buscando una salida negociada, no descartó recurrir a la Organización Mundial del Comercio (OMC) ni aplicar medidas comerciales recíprocas.

La propuesta abre un nuevo capítulo en las tensiones entre Washington y Brasilia, en medio de las diferencias por las políticas comerciales y regulatorias del país sudamericano.

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