China rechaza la idea de que está en una "competencia maliciosa" con EE.UU. por el control de la IA

Un acuerdo entre Estados Unidos y China para regular el desarrollo de la IA es "prácticamente imposible", afirma Chang Jun Yan, profesor adjunto del programa de estudios militares de la Escuela de Estudios Internacionales S Rajaratnam de Singapur.

"Como parte de los intereses fundamentales de seguridad nacional de cada estado, la cooperación para avanzar con más lentitud y seguridad en relación con la IA es muy, muy improbable ".

UNA CARRERA CON FINAL INCIERTO

La inteligencia artificial se sitúa ahora en el centro de la rivalidad entre Estados Unidos y China, ya que las dos mayores economías del mundo buscan obtener ventaja en tecnología avanzada.

A pesar de las prohibiciones estadounidenses a la exportación de chips críticos, la innovación china en IA se ha expandido, impulsada por la tecnología de código abierto y el respaldo de Pekín.

Muchos expertos creen que Estados Unidos sigue a la cabeza, y las empresas chinas están intentando ponerse al día mientras luchan por recaudar los cientos de miles de millones de dólares que los inversores están destinando a la inteligencia artificial estadounidense.

Pero Pekín, incluido el propio líder chino, Xi Jinping, también se ha pronunciado sobre los riesgos que plantea la IA.

China debe "equilibrar el desarrollo y la seguridad", e introducir y mejorar las leyes y directrices éticas pertinentes, así como reforzar la prevención de riesgos, para "salvaguardar los intereses del pueblo y la seguridad nacional", escribió el domingo el ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin.

El funcionario advirtió sobre los peligros de las "fuerzas hostiles", como los servicios de inteligencia extranjeros que utilizan IA, e hizo un llamamiento a la cooperación internacional.

"Hay indicios claros de que Washington y Pekín comparten una comprensión de los riesgos en juego", escribió recientemente Kenton Thibaut, investigador residente sénior sobre China en el Atlantic Council.

Según argumenta, China tiene "razones técnicas" para colaborar con Estados Unidos, ya que sus desarrolladores podrían observar cómo se implementan sus modelos fuera de China, así como detectar y comprender las vulnerabilidades.

En julio, China creó la Organización Mundial de Cooperación en IA, cuyo objetivo es definir la gobernanza global de la inteligencia artificial.

Además, durante la cumbre de los Brics celebrada el domingo en India, Xi Jinping propuso la creación de una comunidad para la IA de código abierto.

Todo esto surge en un momento en que las peticiones de regulación de la IA se hacen cada vez más fuertes en Estados Unidos, especialmente después de que Jacob Coxon, antiguo investigador de Anthropic, dijera la semana pasada que "hay una alta probabilidad de que todos podamos morir en un futuro inmediato" si continúa el ritmo actual de desarrollo.

Desde entonces, importantes directivos del sector, como Dario Amodei, han pedido una desaceleración y una mayor regulación.

"Necesitamos maneras de garantizar que las técnicas de alineación y seguridad se mantengan a la vanguardia del progreso en las capacidades de los modelos", escribió el director ejecutivo de Open AI, Sam Altman, en X el lunes.

Esta opinión fue secundada por el jefe de Microsoft, Satya Nadella, quien dijo que el desarrollo de la IA "no puede ser controlado por un puñado de entidades".