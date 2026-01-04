China pide diálogo y condena intervención estadounidense en Venezuela

El Gobierno de China solicitó este domingo a Estados Unidos la liberación inmediata del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue detenido durante la madrugada del sábado en una operación militar estadounidense realizada en Caracas, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Mediante un comunicado oficial, Beijing exigió además que se garantice la seguridad personal de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, junto con el cese inmediato de cualquier intento de subvertir el régimen venezolano. La cancillería china subrayó que la crisis debe resolverse a través del diálogo y la negociación, y no mediante acciones unilaterales.

China reiteró su grave preocupación por lo que calificó como una “detención forzosa y deportación”, señalando que este hecho constituye una escalada significativa en la ya compleja situación política venezolana. El gobierno asiático ya había expresado su rechazo a la operación durante la jornada del sábado.

En su declaración, el Ministerio de Asuntos Exteriores fue enfático al advertir que las acciones de Estados Unidos representan una clara violación del derecho internacional, así como de las normas básicas que rigen las relaciones entre los Estados.

Finalmente, Beijing sostuvo que este tipo de intervenciones contravienen los fines y principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, reafirmando su postura histórica de defensa de la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos de otros países, en un contexto que amenaza con intensificar las tensiones diplomáticas a nivel global.

