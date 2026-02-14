China amenaza a Japón con una “derrota devastadora” por su giro militarista

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, lanzó este sábado una severa advertencia al gobierno de Japón, señalando que si persiste en una política de militarización y confrontación, el país nipón se encamina hacia una “derrota devastadora”. El mensaje estuvo dirigido directamente al discurso de la primera ministra Sanae Takaichi.

Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wang Yi afirmó que volver a la antigua vía del militarismo es un callejón sin salida, evocando explícitamente la guerra chino-japonesa entre 1937 y 1945, conflicto que dejó más de 20 millones de muertos y culminó con la derrota del Japón imperial.

El canciller chino acusó además a Japón de seguir rindiendo homenaje a figuras consideradas criminales de guerra, lo que, a su juicio, demuestra que “el fantasma del militarismo sigue acechando” en la política japonesa. Según Pekín, esta postura también se refleja en ambiciones persistentes sobre Taiwán, territorio cuya soberanía es reclamada por China desde hace décadas.

Wang comparó la actitud japonesa con la de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, destacando que Berlín asumió sus crímenes históricos y prohibió por ley la exaltación del nazismo, algo que —según sostuvo— Japón aún no ha hecho. Estas declaraciones aumentan la presión diplomática en un momento de alta sensibilidad regional.

La tensión se intensificó luego de que Takaichi señalara que Japón no podría permanecer al margen si China interviniera militarmente en Taiwán, palabras que Pekín calificó como provocadoras y por las cuales exige disculpas formales. Pese a ello, la mandataria japonesa mantiene su intención de reformar la Constitución pacifista, lo que pondría fin a las restricciones militares vigentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y abre un nuevo foco de inestabilidad en Asia-Pacífico.

