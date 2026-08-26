China activa operativo de emergencia tras inundaciones en la frontera con Nepal: Xi ordena buscar a desaparecidos

El presidente de China, Xi Jinping, ordenó este miércoles el despliegue de “todos los medios y recursos” necesarios para localizar a las personas desaparecidas tras las catastróficas inundaciones registradas en la frontera entre Nepal y la región autónoma china del Tíbet.

El mandatario también instruyó a las autoridades a evacuar a todos los residentes que puedan encontrarse en situación de riesgo, especialmente en el paso fronterizo de Gyirong. Asimismo, pidió acelerar la atención de los heridos y afectados con el objetivo de reducir al mínimo el número de víctimas, luego de que las autoridades nepalíes cifraran en 22 los fallecidos en su territorio.

Las inundaciones se produjeron tras un deslizamiento de tierra registrado alrededor de las 10:30 horas (hora local) en el norte de Nepal, que provocó el desbordamiento del río Bhotekoshi a la altura del distrito de Rasuwa.

Ante la emergencia, Xi hizo hincapié en la necesidad de reforzar los sistemas de vigilancia y alerta temprana, además de garantizar que las operaciones de rescate se desarrollen con rigor científico y prevenir posibles desastres secundarios, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

En este contexto, el presidente chino llamó a las autoridades locales y a los departamentos pertinentes a “prepararse para los peores escenarios posibles y las situaciones extremas, aplicar plenamente las medidas de prevención de inundaciones y tifones, e intensificar los esfuerzos para identificar y abordar los posibles riesgos y peligros”.

CHINA VERIFICA NÚMERO DE DESAPARECIDOS

El primer ministro chino, Li Qiang, también impartió instrucciones para que se verifique de inmediato el número de personas desaparecidas y afectadas por la emergencia.

La medida se produce después de que las autoridades de Nepal informaran que cerca de 400 turistas, casi 300 de ellos extranjeros, se encuentran en paradero desconocido mientras intentaban desplazarse desde territorio nepalí hasta el monte Kailash, una montaña sagrada para el budismo tibetano ubicada en el Himalaya.

Li también instruyó al Ministerio de Exteriores chino para que refuerce la coordinación con los países involucrados y facilite el intercambio de información ante la emergencia.

El primer ministro pidió que se “refuerce la comunicación y la coordinación con los países relevantes, comparta la información con celeridad y colabore con ellos para gestionar adecuadamente las labores de rescate” en la medida de lo posible.

Las autoridades chinas y nepalíes mantienen así desplegados equipos de emergencia mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de los daños provocados por las inundaciones, en medio de las dificultades de acceso a las zonas afectadas.

PURANOTICIA