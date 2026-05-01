Chilena Macarena Chahuán se encontraría en buenas condiciones y camino al aeropuerto de Grecia

Un duro golpe para la comunidad palestina chilena ha sido la detención de la chilena Macarena Chahúan que formaba parte de un grupo de ayuda en el conflicto entre Israel y Palestina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados condenó enérgicamente la interceptación y el secuestro, por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, de buques pertenecientes a la Flotilla de la Libertad Global con destino a la Franja de Gaza, en aguas internacionales en donde iba la chilena.

El Ministerio también condena la detención ilegal de más de 175 activistas humanitarios de diversos países que viajaban a bordo de la flotilla, transportando ayuda humanitaria. Este crimen atenta contra los esfuerzos internacionales de base que buscan romper el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza y apoyar al pueblo palestino.

El Ministerio señala que este ataque constituye una grave violación del derecho internacional, incluida la Convención sobre el Derecho del Mar, y representa una grave vulneración de los principios del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, especialmente por haber tenido como objetivo una iniciativa pacífica, civil y humanitaria.

Puranoticia.cl pudo acceder a información que confirmaría que la chilena Macarena Chahuán se encontraría en buen estado y camino en al cierre de esta publicación al aeropuerto de Grecia para tomar un vuelo con dos destinos probables, uno sería España o bien directamente a Chile.

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