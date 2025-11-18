CEO de Google advierte sobre inversiones multimillonarias en IA: "Si la burbuja estalla ninguna empresa será inmune"

Las acciones de Alphabet han duplicado su valor en siete meses, alcanzando los US$3,5 billones, a medida que los mercados confían más en la capacidad del gigante de las búsquedas para contrarrestar la amenaza que le supone OpenAI, creadora de ChatGPT.

Un aspecto clave es el desarrollo por parte de Alphabet de superchips especializados para IA que compiten con Nvidia, que recientemente alcanzó una valoración récord mundial de US$5 billones .

Conforme aumentan las valoraciones, algunos analistas han expresado escepticismo hacia la compleja red de acuerdos por valor de US$1,4 billones que se están realizando en torno a OpenAI, cuyos ingresos previstos para este año serán inferiores a la milésima parte de la inversión planificada.

Esto ha generado temor a que los mercados bursátiles repitan el auge y caída de las empresas puntocom de finales de la década de los 90.

En aquel entonces, el valor de las primeras empresas de internet se disparó en medio de una ola de optimismo por lo que se consideraba una tecnología novedosa, antes de que la burbuja estallara a principios de 2000 y muchas cotizaciones se desplomaran.

Esto causó la quiebra de algunas compañías y, en consecuencia, la pérdida de empleos. Una caída en el precio de las acciones también puede afectar el valor de los ahorros de las personas, incluidos sus fondos de pensiones.

En declaraciones que recuerdan a las del expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Alan Greenspan en 1996, que advirtió sobre una "exuberancia irracional" en el mercado mucho antes del estallido de las puntocom, Pichai afirmó que la industria puede "sobrepasarse" en ciclos de inversión como este.

Exceso de inversión

"Si miramos a lo que ocurrió en el auge de internet, claramente hubo un exceso de inversión, pero nadie dudaría de su importancia", declaró.

"Preveo que con la IA ocurrirá lo mismo. Por lo tanto, creo que en un momento como este, la situación es tanto racional como irracional".

Sus comentarios se producen tras la advertencia de Jamie Dimon, director ejecutivo del banco estadounidense JP Morgan, que el mes pasado declaró a la BBC que la inversión en IA sería rentable en el futuro, pero que parte del dinero invertido en el sector "probablemente se perdería".