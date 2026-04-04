Caso Guzmán: Defensa de Apablaza descarta entrega voluntaria ante justicia argentina

La representación legal de Galvarino Apablaza, otrora cabecilla y fundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) procesado como autor intelectual del magnicidio del senador UDI Jaime Guzmán, ratificó que el exguerrillero no se pondrá a disposición de las autoridades judiciales de Argentina de manera voluntaria.

De acuerdo a lo reportado por radio Cooperativa, el jurista Rodolfo Yanzón entregó una respuesta a la magistrada María Romilda Servini de Cubría —quien dictó la orden de aprehensión—, argumentando que el proceso de extradición de Apablaza Guerra no está ejecutoriado. Según la defensa, la condición de refugiado político en la nación vecina aún se encuentra bajo discusión en las instancias judiciales, lo que implicaría que el exfrentista todavía mantiene dicha protección legal al no existir una resolución definitiva.

En esta misma línea, el equipo jurídico comunicó que evalúa la presentación de una denuncia a nivel internacional en contra de la República Argentina. El fundamento de esta acción radicaría en que el Estado trasandino estaría incurriendo en una transgresión al estatuto del asilado político al instruir la detención con fines de extradición de Apablaza.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad y la Justicia de Argentina dispuso una gratificación económica de 20 millones de pesos argentinos (cifra que supera los 13 millones de pesos chilenos) para cualquier persona que proporcione antecedentes fidedignos que conduzcan al paradero y captura del ciudadano chileno.

Dicha determinación fue oficializada por la cartera de Seguridad trasandina, especificando que se ha fijado una “recompensa de $20.000.000 (aproximadamente 13.226.000 pesos chilenos) para quien aporte información que permita localizar y detener al ciudadano chileno Galvarino Apablaza Guerra, sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional por homicidio y secuestro”.

Las autoridades gubernamentales también instaron a la ciudadanía a cooperar con datos que agilicen su hallazgo. “Si contás con datos que puedan ayudar a encontrarlo, comunicate al 134 de forma anónima, gratuita y segura”, señalaron desde el Programa Nacional de Recompensas.

En el documento oficial se enfatizó la situación procesal del antiguo jefe del FPMR, subrayando que "Galvarino Sergio Apablaza Guerra se encuentra prófugo de la justicia federal argentina y pesa sobre él una orden de detención para ser extraditado a Chile y luego ser juzgado en ese país por graves delitos vinculados al terrorismo".

Apablaza, quien actualmente tiene 75 años, reside en territorio argentino desde hace más de dos décadas. Su figura permanece en el centro del debate judicial debido a su presunta implicancia en el asesinato del exsenador Jaime Guzmán y en el secuestro de Cristián Edwards.

Cabe recordar que el pasado 1 de abril, coincidiendo con un nuevo aniversario del crimen de Guzmán, las fuerzas policiales argentinas efectuaron un allanamiento en una propiedad del Barrio Moreno con el objetivo de capturarlo. No obstante, el operativo no tuvo éxito en localizarlo, consolidando así un nuevo episodio en su estatus de fugitivo de la justicia.

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