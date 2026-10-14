Casa Blanca habría forzado la renuncia de embajadora de Estados Unidos en Grecia por acusaciones de corrupción

La Casa Blanca habría forzado la renuncia de la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, luego de que se difundieran una serie de acusaciones de presunta corrupción y tráfico de influencias, según información de la cadena CNN.

La salida de la diplomática, expareja de Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente estadounidense Donald Trump, representa un abrupto cambio en su trayectoria dentro del movimiento conservador, luego de que la administración de Washington decidiera apartarla del cargo.

Las denuncias, reveladas por la prensa, apuntan a que Guilfoyle habría solicitado dinero a cambio de facilitar el acceso a integrantes del Gobierno estadounidense antes de asumir sus funciones diplomáticas.

Entre los antecedentes se encuentra la presunta solicitud de 100.000 dólares a un donante republicano para pagar una factura personal, además de la aceptación de regalos de lujo y la inclusión de lobistas en reuniones oficiales. El diario The Wall Street Journal ya había informado sobre cuestionamientos relacionados con estas prácticas.

El propio Trump se refirió a la salida de la diplomática y reconoció su molestia por las informaciones publicadas. Además, tomó distancia de ella al señalar que no era integrante de su familia y que su relación con su hijo había terminado hacía mucho tiempo.

NIEGA ACUSACIONES

Tras conocerse las denuncias, Guilfoyle publicó un comunicado en redes sociales en el que calificó las acusaciones de "falsas" y aseguró que defenderá "su nombre, su reputación y su integridad".

Los abogados de la diplomática sostienen que la solicitud de dinero correspondía al cobro legítimo de deudas por trabajos de consultoría realizados antes de que asumiera un cargo público.

En su declaración, Guilfoyle evitó confrontar directamente con la administración estadounidense y expresó su agradecimiento y respeto "inquebrantable" hacia Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Asimismo, destacó los resultados de su gestión diplomática en la región, particularmente en materias relacionadas con la independencia energética y la seguridad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

INVESTIGACIÓN ABIERTA

Pese a su renuncia, las acusaciones contra Guilfoyle continúan bajo escrutinio. Según fuentes conocedoras del caso citadas por CNN, la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado mantiene abierta una investigación sobre las presuntas irregularidades.

En paralelo, representantes del Partido Demócrata en el Congreso han solicitado que la exembajadora comparezca ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, argumentando que su salida del cargo no la exime de responder por los hechos denunciados.

"Guilfoyle aprovechó su cargo como funcionaria de Trump para enriquecerse, mientras las familias estadounidenses luchan contra el costo de vida. El Congreso debe supervisar cómo sucedió esto y exigir responsabilidades a la administración", señaló el comité en una publicación en redes sociales.

De esta manera, la renuncia de Guilfoyle no pone fin al caso, que continúa bajo investigación, mientras persisten las acusaciones sobre el presunto uso de su posición oficial para obtener beneficios personales.

PURANOTICIA