Casa Blanca avisa a su personal que tiene prohibido apostar sobre el desarrollo de la guerra en Irán

La Casa Blanca envió un memorándum interno a sus empleados para advertir que tienen prohibida su participación en aplicaciones de apuestas o mercados financieros para enriquecerse a costa del desarrollo de la guerra de Irán, aprovechando la información privilegiada.

Fechado el 24 de marzo y emitido por la Oficina de Gestión Presupuestaria, el documento aborda directamente una controversia que ha acompañado a la Administración Trump durante meses. Hasta ahora, el debate se había circunscrito a las redes sociales, teniendo como protagonista principal a la plataforma Polymarket.

Dicho portal cuenta entre sus inversores con Donald Trump Jr. y su firma 1789 Capital. La tensión en torno a este sitio ha escalado al punto de que sus participantes han llegado a declarar amenazas de muerte contra periodistas, siendo el caso de Emanuel Fabian, responsable de Defensa del 'Times of Israel', uno de los afectados por publicar informaciones contrarias a sus apuestas.

Más allá de apuestas privadas, la agencia Bloomberg recuerda el enorme impacto económico que representa la más mínima declaración pública de Trump al respecto y pone de relieve extraños escenarios como el ocurrido el 23 de marzo, cuando el presidente anunció una pausa de cinco días en su amenaza de atacar centrales eléctricas iraníes.

Solo en los dos minutos posteriores a las 06:49 horas circularon contratos equivalentes a seis millones de barriles de Brent y West Texas Intermediate. La publicación de Trump en Truth Social había aparecido alrededor de las 07:05 horas de ese día.

En respuesta a la publicación del memorándum en el 'Wall Street Journal' y a través de la agencia Bloomberg, Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, insistió en la postura del presidente de Estados Unidos. Según el representante, Donald Trump "ha dejado bien claro" que ni congresistas ni empleados de la Casa Blanca pueden usar información privilegiada para su beneficio financiero".

Hasta el momento, una serie de apuestas oportunas sobre Irán, realizadas en Polymarket por cuentas anónimas recién creadas, han generado cientos de miles de dólares en ganancias. Esto ha llevado a los analistas a examinar minuciosamente las operaciones en busca de indicios de actividad privilegiada. Actualmente, algunos pagos de apuestas relacionadas con la guerra se encuentran congelados debido a una disputa, y los operadores no pueden cobrar mientras los usuarios debaten qué constituye un alto el fuego.

En esa misma línea, Ingle añadió: "Todos los empleados federales están sujetos a las normas éticas del Gobierno, que prohíben el uso de información no pública para obtener beneficios económicos. Sin embargo, cualquier insinuación de que funcionarios de la Administración participan en tales actividades sin pruebas es infundada y constituye una información irresponsable".

CONFLICTOS DE INTERESES

A principios de este mes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos tuvo que desmentir públicamente una información del 'Financial Times' que apuntaba contra el titular de la cartera, Pete Hegseth. El reporte indicaba que, antes de la invasión de Irán en febrero, el corredor de bolsa del funcionario en la asesoría financiera Morgan Stanley se puso en contacto con BlackRock para realizar una "inversión multimillonaria" en un fondo de activos de defensa.

Frente a esto, Sean Parnell, portavoz de Defensa, declaró: "Ni el secretario Hegseth ni ninguno de sus representantes se pusieron en contacto con BlackRock para hablar de ninguna inversión de ese tipo". Asimismo, denunció la noticia del medio británico como "otra difamación infundada y deshonesta, diseñada para engañar al público".

La situación motivó a un grupo de senadores demócratas, encabezados por Elizabeth Warren, Richard Blumenthal y Tammy Duckworth, a pedir a Hegseth que presente su testimonio para explicar lo ocurrido y para "comprender dónde pueden existir deficiencias en las prácticas y políticas actuales del departamento para prevenir conflictos de intereses".

(Imagen: Brendan Smialowski /AFP/Getty Images)

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