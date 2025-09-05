Casa Blanca acusa "acción altamente provocadora" de Venezuela luego que aviones sobrevolaran buque de la Armada de EE.UU.

La Casa Blanca denunció que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron un buque de la Armada estadounidense, en lo que consideraron una "acción altamente provocadora", por lo que advirtieron a Caracas que se abstenga de "interferir" en sus operaciones contra el narcotráfico.

"Dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales", señaló el Departamento de Defensa, en lo que describieron como una "acción altamente provocadora".

La cartera dirigida por Pete Hegseth aseguró que el objetivo de Caracas es "interferir en operaciones contra el narcoterrorismo" y advirtió "al cartel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el Ejército estadounidense".

Esta acusación llega días después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hayan disparado contra una embarcación en aguas del Caribe procedente de Venezuela, que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, matando a 11 "narcoterroristas del Tren de Aragua" que estaban a bordo, en lo que las autoridades venezolanas han denunciado como 11 "ejecuciones extrajudiciales".

El presidente Donald Trump, acusó a Venezuela, que hasta el momento no ha hecho comentarios sobre la denuncia del Pentágono, de enviar narcotraficantes a Estados Unidos, mientras que su homólogo venezolano atribuyó estas hostilidades a que Washington quiere "el petróleo venezolano" y sus riquezas energéticas "gratis".

