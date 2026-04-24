Carlos Pareja Ríos, exembajador en Chile, fue designado como nuevo Canciller de Perú

A raíz de la controversia generada por la suspensión en la compra de aviones de combate F16, el Presidente de Perú, José María Balcázar, designó al exembajador en Chile, Carlos Pareja Ríos para asumir la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El nombramiento del diplomático se produce como consecuencia directa de la dimisión de Hugo de Zela Martínez, quien dejó la cartera a modo de protesta frente a la determinación adoptada por el jefe de Estado respecto a la paralización de la adquisición de las aeronaves militares.

El acto oficial de juramento se desarrolló en las dependencias del Palacio de Gobierno y fue liderado personalmente por Balcázar. La instancia contó con la asistencia de todos los miembros del Gabinete, destacando la participación de Amadeo Javier Flores Carcagno, el recién asumido ministro de Defensa, quien ocupa ahora la vacante que dejó su predecesor, Carlos Díaz, cuya salida también estuvo motivada por el conflicto de los referidos cazas que desató la enésima crisis política en Lima.

De acuerdo a un comunicado emitido por la Presidencia peruana, el flamante secretario de Estado es un funcionario de carrera formado en la Academia Diplomática de Perú. Durante su trayectoria, Carlos Pareja Ríos ejerció como embajador en Chile, Estados Unidos, España y Suiza, hasta que pasó a situación de retiro en el año 2019. El mismo documento oficial detalló que, inmediatamente después de la jura del cargo, el nuevo canciller sostuvo un encuentro con los equipos administrativos y el personal diplomático.

La asunción del titular de Exteriores se concretó horas más tarde de que el primer ministro de Perú, Luis Enrique Arroyo Sánchez, entregara su respaldo al contrato para adquirir dicho equipamiento militar, una operación avaluada en US$3.500 millones. Sobre este punto, el Ministerio de Economía indicó que ya ha sido efectuado un primer pago por un valor de 462 millones de dólares.

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